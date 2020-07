Migranti: Zignaretti,non soddisfatto ma non getto spugna (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - "Compito mio è stimolare a fare sempre di più e sempre meglio. Finora non siamo riusciti ad ottenere i risultati che si voleva, ma questo non significa gettare la spugna". Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Migranti: Zignaretti,non soddisfatto ma non getto spugna -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Zignaretti Migranti: Zignaretti,non soddisfatto ma non getto spugna - Ultima Ora Agenzia ANSA Tre migranti riportati in Libia e uccisi, altri sbarchi

Migranti su un gommone al largo della Libia (Archivio). TWITTER SEA-WATCH ITALY +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO? ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L?AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINV ...

Migranti, Zingaretti: Aprire tema in Ue con determinazione Recovery fund

Roma, 29 lug. (LaPresse) - "Serve più protagonismo dell'Europa, ma come è accaduto con il Recovery fund, bisogna aprire con la stessa determinazione questo capitolo". Così il segretario del Pd, Nicola ...

Migranti su un gommone al largo della Libia (Archivio). TWITTER SEA-WATCH ITALY +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO? ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L?AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINV ...Roma, 29 lug. (LaPresse) - "Serve più protagonismo dell'Europa, ma come è accaduto con il Recovery fund, bisogna aprire con la stessa determinazione questo capitolo". Così il segretario del Pd, Nicola ...