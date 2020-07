Migranti soprattutto dalla Tunisia continuano a sbarcare sulle nostre coste (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovo sbarco a Pozzallo. La denuncia del sindaco: l'hotspot è pieno e non è in grado di accogliere nuove persone, qui devono solo transitare. Alarm Phone: sono stati persi i contatti con le 17 ... Leggi su tg.la7

Open_gol : Europarlamentare in quota Pd ma soprattutto medico. Pietro Bartolo ha salvato migliaia di migranti sulla banchina d… - LegaSalvini : #MORELLI: Non si fermano gli sbarchi, l’isola di Lampedusa è al collasso. Sono soprattutto i migranti positivi al C… - GpRb2 : RT @Satiraptus: 1) I #migranti non hanno voglia di fare niente. 2) I migranti ci rubano il lavoro. 1) Il #COVID19 non esiste. 2) I migran… - grignod : @giorgio_gori Consiglio la lettura di questo libro, soprattutto a coloro che, con incarichi di governo, desiderano… - domandmax : RT @Satiraptus: 1) I #migranti non hanno voglia di fare niente. 2) I migranti ci rubano il lavoro. 1) Il #COVID19 non esiste. 2) I migran… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti soprattutto Migranti soprattutto dalla Tunisia continuano a sbarcare sulle nostre coste TG La7 Migranti soprattutto dalla Tunisia continuano a sbarcare sulle nostre coste

La denuncia del sindaco: l'hotspot è pieno e non è in grado di accogliere nuove persone, qui devono solo transitare. Alarm Phone: sono stati persi i contatti con le 17 migranti in pericolo, tra cui ...

Virus, corretto il bollettino della Sicilia: impennata di casi (+19), 9 sono migranti

CATANIA - Dopo un primo bollettino che riportava la Sicilia tra le regioni italiane a zero contagi sebbene nelle ultime 24 ore fossero diversi i casi di positività venuti fuori dai focolai attivi in S ...

La denuncia del sindaco: l'hotspot è pieno e non è in grado di accogliere nuove persone, qui devono solo transitare. Alarm Phone: sono stati persi i contatti con le 17 migranti in pericolo, tra cui ...CATANIA - Dopo un primo bollettino che riportava la Sicilia tra le regioni italiane a zero contagi sebbene nelle ultime 24 ore fossero diversi i casi di positività venuti fuori dai focolai attivi in S ...