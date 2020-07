Mercato, ultimatum dell’ANA a Festa: “Risposte concrete o sarà protesta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Se entro poche ore non otterremo delle risposte concrete dal sindaco sulle tre proposte avanzate dall’Ana per la apertura immediata del Mercato bisettimanale, in accordo con le altre associazioni, organizzeremo una maniFestazione degli ambulanti”. E’ l’annuncio dell’Associazione Nazionale Ambulanti della Campania. “Interpelleremo la prefettura per sapere le decisioni del sindaco – si legge nella nota -Intanto, a Roma, nel corso della maniFestazione nazionale svoltasi a Piazza Montecitorio (ed alla quale hanno preso parte i rappresentanti e leader di tutte le forze politiche) abbiamo denunciato la gravissima vicenda del Mercato bisettimanale di Avellino, che è chiuso dal mese di gennaio e non ... Leggi su anteprima24

VernonSub1811 : Mercato | Mercato - LOSC : La Napoli lance un ultimatum pour Osimhen ! -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato ultimatum Mercato, ultimatum dell'ANA al sindaco: «Risposte concrete o scendiamo in piazza Orticalab Barcellona, senza Arthur è emergenza a centrocampo: fuori contro il Napoli anche Vidal e Busquets

OSIMHEN QUASI AZZURRO, LEGGI TUTTE LE ULTIME NEWS. Barcellona in emergenza a centrocampo. Il Mundo Deportivo sottolinea come il Barcellona sia in crisi per quanto riguarda il centrocampo. Ci sono poch ...

Dazi Usa, scade l'ultimatum di Trump: nella "black list" anche prodotti dell'agricoltura padovana

Un contenzioso che per l’Italia riguarda i 2/3 delle spedizioni agroalimentari totali con gli Usa che - precisa la Coldiretti - minacciano di aumentare i dazi fino al 100% in valore e di estenderli a ...

