Marcello Cirillo vs Magalli: “Ora querela anche Guardì se hai coraggio” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non si placa il botta e risposta tra Marcello Cirllo e Giancarlo Magalli che sono oggi protagonisti di una lite social e presto anche legale rilevante. In seguito ad alcune dichiarazioni del cantante Magalli, già al centro dell’attenzione per i contrasti con Adriana Volpe, ha annunciato sui social la sua intenzione di querelare Marcello. Una situazione non facile da gestire visto che ha messo in evidenza tutte le dinamiche negative di un programma I fatti Vostri che è sempre apparso sereno e ben gestito dal noto conduttore. Cirillo ha pubblicato in queste ore su Instagram una risposta a Magalli, affermando che le sue dichiarazioni in merito all’ironia sulla malattia della madre sono vere e possono essere confermate ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Marcello Cirillo vs Magalli: “Ora querela anche Guardì se hai coraggio” - louiscyfere : Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli, nuove accuse: 'Meglio se stai zitto' - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - Giancarlo Magalli questa volta non lascia correre e querela un ex collega! Ecco cosa è successo ??… - Ewavolpones84 : RT @tvblogit: Magalli querela Marcello Cirillo, che replica: 'Se hai le palle, querela anche Michele Guardì' - GenteVipNews : Magalli lite verbale con Marcello Cirillo finisce in tribunale -