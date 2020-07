L’ultimo narcisismo è il selfie in bianchennero che sfida non si sa chi e non si sa cosa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 1979 Woody Allen diresse un film, Manhattan, i cui fotogrammi sono ancora oggi tra le illustrazioni più utilizzate da chi voglia scrivere di New York. Non è perché è un gran film (lo è). Non è neppure perché lui è un regista famoso (anzi: c’è un pieno di gente fantasiosa che lo considera un impresentabile schifoso che ha sposato la propria figlia). È perché Manhattan è in bianco e nero. Il trucco è dichiarato. Nel monologo iniziale il protagonista, uno scrittore, descrive sé stesso come uno che romanticizza allo spasmo New York, una città che per lui esiste in bianco e nero. In bianco e nero sembriamo tutti un po’ meglio: più eleganti, più intensi, più fighi. Quando voglio sentirmi dire «ammazza che pezzo di ragazza che eri» io metto ... Leggi su linkiesta

