Luci d'Artista, l'assessore alla cultura conferma: "Si faranno" (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Bolla come una non corretta interpretazione delle sue parole la notizia in base alla quale aveva annunciato che non si sarebbe svolta l'edizione 2020 di Luci d'Artista, l'assessore alla cultura del Comune di Salerno Tonia Willburger. In un'intervista anche ad Anteprima24 l'assessore chiarisce che, invece, proprio domani nella riunione di giunta verrà approvato un primo provvedimento che servirà a realizzare l'evento, in misura ridotta e ovviamente tenendo conto di quelli che saranno i rischi e le normbe anticontagio.

ocpg_unisa : #Concorso | La Camera di Commercio di Napoli lancia un concorso di idee per la realizzazione dell'evento 'Luci d'Ar… - ottochannel : VIDEO - Salerno, rischio Covid: Luci D'Artista dimezzate - radioalfa : Salerno, Luci d'Artista 2020: solo opere in centro e (forse) addio al mega albero - salernonotizie : Luci d’artista si farà ma in sicurezza: installazioni solo in centro, albero a rischio - Giusy48921432 : @vivaglianimali Buongiorno amica mia ? ti consiglio di venirci questa volta nel periodo natalizio quando ci sono le… -

