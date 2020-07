La Juve cade a Cagliari, Chiesa ne fa tre al Bologna e i viola calano il poker. La Roma passa a Torino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono appena terminate anche le gare delle ore 21:45 valide per la trentasettesima giornata di serie A. Il Cagliari ha battuto la Juventus per 2-0 in casa, mentre la Fiorentina ha superato per 4-0 il Bologna al “Franchi” con Federico Chiesa autore di una tripletta. La Roma di Fonseca, passa per 2-3 contro il Torino. Di seguito il riepilogo completo di giornata. MARTEDI’ 28 LUGLIO Parma-Atalanta 1-2 (Kulusevski – Malinovsky, Gomez) Inter-Napoli 2-0 (D’Ambrosio, Martinez) MERCOLEDI’ 29 LUGLIO Lazio-Brescia 2-0 (Correa, Immobile) Sampdoria-Milan 1-4 (Askildsen – Ibrahimovic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao) Sassuolo-Genoa 5-0 (Traore, Berardi, Caputo, Raspadori, Caputo) Udinese-Lecce 1-2 (Samir – Mancosu, Lapadula) Verona-Spal ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : Roma dritta in Europa League, la Juve cade a Cagliari. Fiorentina, poker al Bologna - nestquotidiano : La Juve cade a Cagliari, la Roma conquista il 5° posto - zazoomblog : La Juve-scudetto cade a Cagliari: gol di Gagliano e Simeone - #Juve-scudetto #Cagliari: gol - ParmaLiveTweet : Serie A, la Juve cade a Cagliari, Fiorentina show. Roma quinta - FcInterNewsit : Roma dritta in Europa League, la Juve cade a Cagliari. Fiorentina, poker al Bologna -