Il Lille vuole inserire nell’affare Osimhen anche il capitano della Primavera del Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oltre a Karnezis, che va a rinforzare l’affare Osimhen, il Lille vorrebbe anche un altro calciatore del Napoli. In particolare della Primavera azzurra. Si tratta di Claudio Manzi, difensore e capitano. A proposito della trattativa per l’attaccante nigeriano, il quotidiano scrive: “Il Lille, che incasserà una cifra vicina ai quarantasette milioni di euro, ha ottenuto anche il sì del portiere Karnezis e però, a sorpresa, ha anche chiesto, nel complicato affare, di inserire, come contropartita tecnica, Claudio Manzi, difensore (classe 200) e capitano della ... Leggi su ilnapolista

