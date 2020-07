I migranti di Lampedusa arrivano ad Anzio e Nettuno: 20 persone in totale (Di mercoledì 29 luglio 2020) I migranti sbarcati a Lampedusa nelle scorse ore, sono arrivati anche ad Anzio e Nettuno. Si tratta in totale di 20 persone così distribuite: 8 nel centro di via Portofino ad Anzio e 12 nell’edificio di via Sele ad Anzio. La prefettura di Roma e le autorità sanitarie monitorano la situazione in modo da minimizzare il rischio di eventuali contagi. Leggi anche:Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

