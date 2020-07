Formula 1, si accende il mercato: Racing Point tra Perez e Vettel (Di mercoledì 29 luglio 2020) Racing Point tra Perez e Vettel. Il team anglo-canadese chiamato a sciogliere i dubbi entro poche ore. ROMA – Confermare Perez o tentare l’assalto a Vettel, è questo il dubbio amletico della Racing Point (che nel 2021 si chiamerà Aston Martin n.d.r.) per la prossima stagione. Inutile negare che la tentazione del pilota tedesco è molto forte per Lawrence Stroll pronto ad affiancare il quattro volte campione del mondo al figlio Lance. E’ anche vero, però, che l’apporto dato dal pilota messicano in queste stagioni è stato ottimo. Per questo si sta ragionando con le decisioni che saranno prese entro le prossime ore. La clausola del 31 luglio La Racing ... Leggi su newsmondo

JaroslavHasek56 : @mariannaaprile La centralità del Parlamento è stata la formula istituzionale di un tempo in cui i governi erano de… - MincioeDintorni : FORMULA 1, IMOLA ACCENDE I MOTORI: il 1° novembre si corre il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Ufficiale il ritorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula accende Formula 1, si accende il mercato: Racing Point tra Perez e Vettel News Mondo Formula 1, si accende il mercato: Racing Point tra Perez e Vettel

Racing Point tra Perez e Vettel. Il team anglo-canadese chiamato a sciogliere i dubbi entro poche ore. ROMA – Confermare Perez o tentare l’assalto a Vettel, è questo il dubbio amletico della Racing Po ...

F1: Imola sperimenta il format di due giorni pensando al futuro

In una video conferenza è stato ufficializzato il GP dell'Emilia Romagna che dopo 14 anni riporta la Formula 1 a Imola. La Regione insieme al Con-Ami garantisce la copertura economica per l'organizzaz ...

Racing Point tra Perez e Vettel. Il team anglo-canadese chiamato a sciogliere i dubbi entro poche ore. ROMA – Confermare Perez o tentare l’assalto a Vettel, è questo il dubbio amletico della Racing Po ...In una video conferenza è stato ufficializzato il GP dell'Emilia Romagna che dopo 14 anni riporta la Formula 1 a Imola. La Regione insieme al Con-Ami garantisce la copertura economica per l'organizzaz ...