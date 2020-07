Energia: Enea, cali record per consumi, emissioni e prezzi nel II trimestre (2) (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Adnkronos) – Nella sua analisi, l’Enea sottolinea che le condizioni eccezionali che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno, hanno consolidato il miglioramento (+15%) iniziato nella seconda metà del 2019 dell’indice sintetico Ispred, elaborato da Enea per monitorare la transizione del sistema energetico sulla base dell’andamento dei prezzi, della sicurezza e del livello di emissioni. Sul fronte prezzi, l’indice ha registrato un forte incremento (+20%) grazie ai livelli eccezionalmente bassi raggiunti nei mercati all’ingrosso del gas e dell’elettricità, con un ‘avvicinamento’ soprattutto per l’elettricità e una riduzione degli spread ‘storici” dei prezzi al dettaglio italiani ... Leggi su calcioweb.eu

fisco24_info : Energia: Enea, cali record per consumi, emissioni e prezzi nel II trimestre : A maggio rinnovabili elettriche al ma… - TV7Benevento : Energia: Enea, cali record per consumi, emissioni e prezzi nel II trimestre (3)... - TV7Benevento : Energia: Enea, cali record per consumi, emissioni e prezzi nel II trimestre (2)... - AssobiotecNews : RT @ENEAOfficial: #biotecnologie - #innovazione #genetica fondamentale X agricoltura ma servono nuove norme e + collaborazione ricerca priv… - novambiente : RT @ENEAOfficial: #biotecnologie - #innovazione #genetica fondamentale X agricoltura ma servono nuove norme e + collaborazione ricerca priv… -