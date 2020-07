Elmas, parla l'agente: "Presto l'incontro con il Napoli per il rinnovo" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Napoli - "E' stato un anno positivo per Elmas , un anno di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare in Italia con una maglia importante come il Napoli e far bene da subito. Si trova ... Leggi su corrieredellosport

"Osimhen? Ha grandi potenzialità, se è stato individuato dai dirigenti del Napoli che reputo molto bravi, migliorerà la rosa del Napoli. Robin Koch? Nazionale tedesco, ha giocato titolare le ultime pa ...

Ag. Elmas: "Sente fiducia da Gattuso! Rinnovo? C'è una promessa..."

George Gardi, agente di Elif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un anno positivo, di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare ...

George Gardi, agente di Elif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un anno positivo, di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare ...