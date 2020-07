Elisa Isoardi, addio a La Prova del Cuoco: “Hanno provato a distruggermi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per Elisa Isoardi è arrivato il momento di dire addio a La Prova del Cuoco. Un cambio di conduzione, quello tra lei e Antonella Clerici, contestato e discusso innumerevoli volte, e alla fine è arrivata la chiusura. Per Elisa Isoardi però le cose non vanno male, anzi, la aspetta un nuovo programma e la partecipazione a Ballando con le stelle, programma molto sentito in casa Rai. Elisa Isoardi e la Tv La conduttrice ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi le ultime dure settimane prima della chiusura de La Prova del Cuoco, dopo una stagione in cui gli ascolti avevano lasciato la Isoardi decisamente a bocca asciutta: “Con la chiusura ... Leggi su thesocialpost

