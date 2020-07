Covid-19, sindaco di Codogno insorge: “Negazionisti? Visitassero nostro cimitero” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ha commentato l’attuale situazione legata al Covid-19, insorgendo contro i negazionisti I numeri relativi al Covid-19 sono in calo, ma l’emergenza non è ancora passata. Nonostante in questi mesi l’Italia abbia vissuto uno dei periodi più difficili della sua storia recente, ci sono molte persone che ritengono la pandemia una … L'articolo Covid-19, sindaco di Codogno insorge: “Negazionisti? Visitassero nostro cimitero” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

