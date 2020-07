Cosa ha Ilicic: voci da stoppare sui suoi problemi e sulla moglie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cosa ha Ilicic realmente? Questa la domanda che assale non solo i tifosi dell'Atalanta, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Gasperini in seguito al successo ottenuto dai bergamaschi sul campo del Parma, ma anche tutti gli appassionati di calcio che sperano di vederlo in campo in occasione dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Ci sono voci incontrollate, da un po' di ore a questa parte, a proposito dei problemi personali del ragazzo e del rapporto con sua moglie. Cosa ha Ilicic: fermiamo le voci sui problemi con la moglie Al momento, per farvela breve, non ci sono fonti dietro i rumors riguardanti i possibili problemi di Ilicic con la ... Leggi su optimagazine

