Coronavirus | Casellati | ricorso esagerato Dpcm

ANSA, - ROMA, 29 LUG - "Una questione di metodo democratico su cui pesa, certamente, l'avere gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso esagerato a Dpcm, emanati senza preventiva e dovuta ...

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Una questione di metodo democratico su cui pesa, certamente, l'avere gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso esagerato a Dpcm, emanati senza preventiva e dovuta co ...Il risultato, con ogni probabilità, è proprio quello che speravano: anche male, purché se ne parli. Il convegno dei cosiddetti negazionisti, quelli che «in Italia non c'è più un'emergenza legata al Co ...