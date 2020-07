Come Salvini e il suo team social credono di essere Ennio Morricone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo abbiamo visto indossare qualsiasi divisa, maglietta (passando da Prima la Padania in giovane età, a quelle di ogni singola località in cui si è recato per fare comizi e propaganda). Ora è diventato anche direttore d’orchestra, inserendo nei suoi video social sottofondi musicali allusivi. Questo è il nuovo Matteo Salvini. Tutto era partito dai bonghi utilizzati per ‘sottolineare’ il discorso di Aboubakar Soumahoro. Poi l’esperimento musicale si è rinnovato in ogni video sui migranti pubblicato sui suoi canali social. L’ultimo riguarda gli sbarchi Ragusa. LEGGI ANCHE > I bonghi per silenziare il comizio degli invisibili: la Lega spiegata con un post Facebook Ovviamente non è lui in prima persona a realizzare quei filmati, ma il suo cospicuo ... Leggi su giornalettismo

