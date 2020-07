CDS – Inter-Napoli in prima pagina: “Il segno del toro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo: “Il segno del toro”, in riferimento alla figura di Lautaro Martinez. Battuto il Napoli 2-0, Antonio Conte resta secondo. L’Inter ritrova Lautaro Martinez e respinge l’assalto di Gian Piero Gasperini. In taglio alto spazio alla questione dei tifosi allo stadio in vista della nuova stagione: “Stadi aperti a settembre, emergenza fino a ottobre“, il Premier Giuseppe Conte chiede al Parlamento la proroga dei poteri speciali. “Zaniolo pizzicato: discoteca e sigaretta”: a Roma l’ultimo caso riguarda ancora il giovane trequartista Nicolò Zaniolo, spesso finito nel calderone mediatico nelle ultime settimane. Il ragazzo, da poco tornato da un grave infortunio, ha segnato 2 goal in ... Leggi su calciomercato.napoli

