Calcio | giudice sportivo | un turno di stop a Kucka

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - In relazione ai due anticipi della 37/a giornata del campionato di serie A giocati ieri (Parma-Atalanta e Inter-Napoli), il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato ...

Inchiesta Last Banner: ultrà Juve, una condanna e dodici rinvii a giudizio

Si è chiusa oggi a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta su alcuni esponenti del tifo organizzato accusati di estorsione e violenza privata. Il club bianconero destinerà ogni eventuale indennizz ...

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - In relazione ai due anticipi della 37/a giornata del campionato di serie A giocati ieri (Parma-Atalanta e Inter-Napoli), il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato ...

Si è chiusa oggi a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta su alcuni esponenti del tifo organizzato accusati di estorsione e violenza privata. Il club bianconero destinerà ogni eventuale indennizz ...