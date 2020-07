Cagliari – Juventus – Giovani in campo – La sfortuna di Zenga – Highlights andata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari – Juventus si gioca stasera alle ore 21.45: la partita è valida per la 37° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20 e si disputa allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari. Sfida che sarà vissuta senza pubblico, come tutte le gare di questa seconda fase di stagione dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Cagliari – Juventus – Giovani in campo Dalle probabili formazioni emerge la possibilità che entrambi i tecnici possano dare spazio a Giovani calciatori nella sfida di stasera. In particolare Maurizio Sarri potrebbe lanciare dal 1′ minuto il giovane Coccolo da titolare nel ruolo di terzino sinistro, una zona del campo in cui, in questa stagione, la ... Leggi su giornal

tancredipalmeri : Sconfitte della Juventus: 4. Sconfitte dell'Inter: 4. La differenza sono 5 pareggi in più dell'Inter (per dinamica… - CalcioNews24 : Convocati Cagliari Juventus: si rivede Pavoletti - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #CagliariJuve, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo in avanti. Cuadrado e Coc… - OdeonZ__ : Cagliari, Zenga: 'Io in discussione? Fa parte del gioco. Il presidente è arrabbiato' - junews24com : JUVENTUS NEWS: bianconeri in campo per il Cagliari, Dybala inizia il recupero ULTIME -