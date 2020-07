Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rainews (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Vianello Cambio dell guardia a Rainews: Andrea Vianello è il nuovo direttore della testata. Il via libera alla nomina del giornalista è arrivato dal Cda Rai odierno con voto unanime. L’ex direttore di Rai3 prenderà il posto di Antonio Di Bella, il quale sarà di nuovo corrispondente dagli Stati Uniti, ruolo da lui già ricoperto per circa un anno a partire dall’ottobre del 2010. A Vianello, il compito di proseguire il lavoro di rinnovamento della testata voluto dall’AD Fabrizio Salini per portare il servizio pubblico a competere con le principali realtà dell’informazione crossmediale. Chi è Andrea Vianello, ... Leggi su davidemaggio

