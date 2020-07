Zaniolo va a ballare in discoteca, senza mascherina e con la sigaretta – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Nicolò Zaniolo non smette di far discutere. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la sfuriata di Mancini in campo, la mancata convocazione (poi revocata a causa dell’infortunio di Under) da parte di Fonseca e il caos che ne è seguito, ancora un caso che coinvolge il calciatore giallorosso. Ieri sera è stato ritratto in una discoteca della capitale con il compagno di squadra Luca Pellegrini. E fin qui non ci sarebbe neanche tanto di male. Se non fosse che Zaniolo era senza mascherina e con una sigaretta in bocca. Sui social il VIDEO e gli scatti in cui il giocatore è ritratto in modo inequivocabile. Mi ha girato la storia un amico mio, dite che è effettivamente Zaniolo? pic.twitter.com/xgxoyrZ7Vg — Jio ... Leggi su ilnapolista

