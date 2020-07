Yaya Touré, il sogno del Leyton Orient continua: giocherà in amichevole e il mister ci prova… (Di martedì 28 luglio 2020) Vederlo allenarsi al Leyton Orient, squadra di quarta divisione inglese, è stata un vera sorpresa. Ma Yaya Touré potrebbe ancora stupire tutti, almeno è questa la speranza del tecnico della società di League Two. Parlando a talkSPORT, Ross Embleton, allenatore della piccola realtà inglese, ha commentato i momenti precedenti all'arrivo dell'ivoriano al campo di allenamento ammettendo un certo desiderio di provare a convincerlo a rimanere e giocare per la sua squadra.Yaya Touré: un'amichevole e poi...caption id="attachment 996945" align="alignnone" width="701" Yaya Touré (Leyton Orient twitter)/captionNonostante nei pensieri di Yaya Touré ci siano ancora ben campionati e ... Leggi su itasportpress

