Vidal avverte l’Inter: “Voglio essere importante per il Barcellona” (Di martedì 28 luglio 2020) Il futuro di Arturo Vidal torna a essere al centro del calciomercato. Il centrocampista cileno del Barcellona piace ad Antonio Conte ed è stato quindi accostato spesso all'Inter, dove tornerebbe a formare un tandem affidabile e vincente con il tecnico ex Juventus. Il suo nome è stato spesso inserito nelle offerte formulate dal Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez.caption id="attachment 962817" align="alignnone" width="1024" Vidal Barcellona (getty images)/captionIMPORTANZALo stesso Vidal ha voluto precisare quali sono i suoi piani futuri ai microfoni di "Win Sport Tv": "Quando giochi nel Barcellona, la gente vuole che tu vinca dei titoli. Abbiamo lavorato molto poco con Setien, il cambio di panchina è stato brusco (a gennaio l'addio di Valverde ndr), quindi decideremo il futuro solo a fine ... Leggi su itasportpress

La Juventus come modello. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte ieri alla vigilia del match con la Fiorentina. "È giusto guardare al club bianconero, perché sta dominando in Italia e lo sta ..."

