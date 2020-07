Venezia 2020: Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand, un assaggio del programma (Di martedì 28 luglio 2020) In attesa del programma completo di Venezia 2020, che verrà annunciato nel corso della mattinata, ecco un'anttipazione intrigante: Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2020 è lieta di condividere la presentazione, con i Festival di Toronto, Telluride e New York, di Nomadland, il terzo lungometraggio della regista Chloé Zhao, prodotto e interpretato dall'attrice premio Oscar Frances McDormand, tratto dal libro Nomadland: un racconto d'inchiesta (2017) della giornalista Jessica Bruder. Searchlight Pictures ha acquisito i diritti internazionali ... Leggi su movieplayer

