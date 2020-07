Temptation Island 2020, quando finisce e quante puntate ci sono? (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island è pronto a ripartire in questo 2020 con tante aspettative. Il programma su Canale 5 cui prima stagione è datata 2005, ritorna a tenere compagnia ai tanti appassionati. Il programma ha inizio nella giornata di giovedì 2 luglio, in piena estate e con numerosi intrighi che si preannunciano tra le varie coppie. Ma quando finisce Temptation Island e quante puntate ci sono? Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6 puntate, anche con cadenza bisettimanale. Nel 2020 il giorno della puntata sarà il giovedì: la trasmissione finirà giovedì 30 luglio con l’ultima settimana che sarà scoppiettante ... Leggi su sportface

