Sottile-Di Mare, l’affare s’ingrossa! (Di martedì 28 luglio 2020) Salvo Sottile L’affare s’ingrossa! Parliamo di Salvo Sottile, fuori da Mi Manda Raitre e non ricollocato nel palinsesto 2020/2021 di Rai 3. L’uscita di scena del conduttore siciliano è avvenuta perché il nuovo direttore di rete, Franco Di Mare, sostiene che per rispondere alla mission del programma della mattina (che Sottile conduceva da quattro anni) “deve essere un giornalista interno a farlo” (per questa ragione sono stati chiamati Federico Russo e Lidia Galiazzo). Di Mare, però, ha anche dichiarato a Repubblica che con l’agente del conduttore “stavo valutando una soluzione alternativa per lui. Mi è arrivata una lettera dell’avvocato in cui mi si diffidava dallo scegliere“. Come a dire che stava pensando a nuovi ... Leggi su davidemaggio

