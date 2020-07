Sampdoria Milan, i convocati di Pioli: rientrano dalla squalifica Hernandez e Bennacer (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Sampdoria Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Marassi contro la Sampdoria. rientrano Theo Hernandez e Bennacer dopo aver scontato il turno di squalifica. Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt.Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Marassi contro la Sampdoria. Rientrano Theo Hernandez e Bennacer dopo aver scontato il turno di squali ...La lista ufficiale dei convocati di mister Stefano Pioli in vista della trasferta contro la Sampdoria di domani sera a Marassi. Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di domani ...