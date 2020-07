Samantha Togni con Magalli si farà “I Fatti Vostri” (Di martedì 28 luglio 2020) Giancarlo Magalli ha una nuova compagna di avventura ne “I Fatti Vostri”: si tratta della bellissima Samantha Togni, ex danzatrice professionista di “Ballando con le stelle”. Samanta Togni si prepara per una nuova avventura. La splendida ex ballerina di Ballando con le stelle è pronta a tornare sul piccolo schermo in grande stile. È stata scelta inFatti per affiancare Giancarlo Magalli a I Fatti vostri, popolarissimo contenitore diArticolo completo: Samantha Togni con Magalli si farà “I Fatti Vostri” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

