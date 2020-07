Rione Libertà, investita donna mentre attraversava la strada con marito e bimbo: illeso il piccolo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Grande spavento nella serata di ieri in via Cocchia, al Rione Libertà. Una donna è stata investita da una Lancia Y mentre stava attraversando la strada con il marito e il suo bambino. La donna è stata trasportata per il trauma in Ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione. Per fortuna, al momento dell’impatto, il bimbo si trovava in braccio al padre che non è stato sfiorato dalla vettura. Pertanto, sia il padre che il piccolo sono rimasti illesi. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato per i rilievi e il personale del 118. L'articolo Rione Libertà, investita ... Leggi su anteprima24

