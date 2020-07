Quando Attilio Fontana non dichiarò i soldi in Svizzera e si prese una sanzione dall’ANAC (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre Attilio Fontana dimostra di avere una curiosa memoria selettiva sia nel suo intervento al consiglio di Regione Lombardia sia nell’intervista rilasciata a Repubblica in cui sostiene che i soldi in Svizzera non siano frutto di evasione fiscale, Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera ci racconta di Quando l’ANAC multò per mille euro l’allora sindaco di Varese. Indovinate per cosa? Tradotto dall’ostrogoto burocratico, per capire di che si tratti bisogna intanto guardare l’articolo 47 del decreto legislativo n.33 del 2013, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro (in misura ridotta a 1.000 euro se pagata entro 60 giorni, un po’ come avviene per le contravvenzioni stradali), oltre alla ... Leggi su nextquotidiano

