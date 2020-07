Platini: “La Juventus è nata per vincere. Con il Lione sarà una gara difficile” (Di martedì 28 luglio 2020) Michel Platini elogia la Juventus, da poco laureata Campione d’Italia. Il campione francese è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera: “La Juventus è programmata per vincere”. Le Roi ricorda il suo primo scudetto con i bianconeri: “Avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni, non riuscivamo a portarla a casa. L’avvocato Agnelli mi disse di vincerla il primo giorno, aveva già una visione europea. Ma in Champions non sempre trionfa il migliore, a differenza del campionato”. La Juventus arrivò al traguardo in una notte triste: “Un ricordo terribile, ma sul campo l’abbiamo vinta: il Liverpool non ci ha regalato nulla”. Sulla sfida in Champions League: “Non è detto che il Lione parte ... Leggi su alfredopedulla

