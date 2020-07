Perinetti: «Speriamo di tornare subito in A. Cellino? Un decisionista» (Di martedì 28 luglio 2020) Perinetti, giornata di presentazioni in casa Brescia, il nuovo direttore sportivo delle Rondinelle è stato presentato alla stampa Perinetti, giornata di presentazioni in casa Brescia, il nuovo direttore sportivo delle Rondinelle è stato presentato alla stampa NON PARLARE MA FARE- «Parlare in questo momento ha poco senso. Bisogna fare e agire, io sono sempre per il fare. Penso che quando si fa bene non vince solo una squadra, vince la società e tutto il rapporto che si crea con l’ambiente. Speriamo di creare un bel clima per poter far tornare la squadra in A, Speriamo di fare bene». SULL’ACCORDO- «Conosco Cellino da quando è entrato nel calcio, c’è stato sempre un buon rapporto. Oggi si è creata questa ... Leggi su calcionews24

