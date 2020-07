Parma-Atalanta, Gasperini: “Oggi peggior primo tempo. Ilicic? Molto difficile recuperarlo” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ci capita spesso di partire piano ma oggi abbiamo fatto tanti errori, in attacco non riuscivamo mai a essere pericolosi. Credo sia stato il peggior primo tempo della stagione, poi c’è stata la reazione e anche i cambi hanno aiutato Molto”. Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo la rimonta dell’Atalanta sul campo del Parma nella penultima giornata di campionato. “Dopo dodici partite con questa frequenza c’è indubbiamente un po’ di scarico fisico e nervoso, ma se veniamo bene in questo modo vuol dire che le gambe stanno bene – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Il secondo posto per noi sarebbe il miglior risultato di sempre, non è determinante come arrivare in Champions ma ci ... Leggi su sportface

