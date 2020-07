Messi sul Duomo di Milano per presentare Inter-Napoli: la tv di Suning fa sognare i tifosi (Di martedì 28 luglio 2020) Lionel Messi all'Inter. Solo fantacalcio? A vedere quanto pubblicato dalla tv ufficiale di Suning non si direbbe. L'immagine dell'argentino è stata utilizzata per lanciare il match di questa sera tra i nerazzurri e il Napoli. In che modo? Una proiezione de La Pulce con la maglia numero 10 sul Duomo di Milano.Messi all'Inter: i tifosi sognanoChe qualcosa si stia muovendo appare scontato. E questo è l'ennesimo segnale piuttosto chiaro. Messi all'Inter non è solo fantacalcio. L’ultimo grande nome accostato al club nerazzurro è quello del sei volte Pallone d'Oro che è stato infatti scelto dal canale telematico del gruppo Suning PPTV per la copertina ... Leggi su itasportpress

agorarai : 'Questioni così delicate non possono essere lasciate alla magistratura. Tutti devono essere messi nella condizione… - M5S_Europa : All'#Italia viene assegnato il 28% delle risorse del #NextGenerationEU: è la dimostrazione che senza il nostro Paes… - ItaSportPress : Messi sul Duomo di Milano per presentare Inter-Napoli: la tv di Suning fa sognare i tifosi - - UgoBaroni : RT @calciomercatoit: ?? Il riflesso di #Messi sul Duomo di #Milano: la tv di #Suning presenta così #InterNapoli! ?? Il sei volte Pallone d'… - gianlucarossitv : Milano, 28.7.2020 Per presentare #Inter-Napoli di questa sera, l'house organ televisivo #Suning PPTV ha sparato… -