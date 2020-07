Mekies: 'Ferrari, adesso devi avere carattere' (Di martedì 28 luglio 2020) Comincia l'avvicinamento a Silverstone. E, come dice Sebastian Vettel, 'Pensando alla pista inglese non si può non essere felici, dal momento che è splendida. Credo che tutti la amino'. Certo la ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Mekies: “Ferrari, adesso devi avere carattere” @ScuderiaFerrari #BritishGP @SilverstoneUK @Charles_Leclerc @insideFDA @che… - Gazzetta_it : Mekies: “Ferrari, adesso devi avere carattere” @ScuderiaFerrari #BritishGP @SilverstoneUK @Charles_Leclerc… - LeclercsThe : RT @F1Daviderusso: Charles #leclerc: 'Sarà importante acquisire più informazioni possibili sulla nostra #Ferrari fin dal venerdì'. Mekies… - ilgladiatore36 : #F1 : – #Mekies avvisa che la #Ferrari non sarà competitiva nemmeno a #SilverstoneGP - News_Auto_cars : F1: – Mekies avvisa che la Ferrari non sarà competitiva nemmeno a Silverstone -