Matt Dillon: “Da attore interpreti la visione del regista" (Di martedì 28 luglio 2020) Matt Dillon al Filming Italy Sardegna Festival parla di The Great Fellove, suo nuovo documentario da regista e torna a discutere del controverso La casa di Jack di Lars Von Trier L'ultima volta che l'abbiamo incontrato in Italia era per l'ultimo controverso e contrastato film di Lars Von Trier, La casa di Jack ed ora Matt Dillon, ormai di casa in Italia, complice una compagna italiana, è il presidente onorario della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival dove lo incontriamo nuovamente. Pronto per presentare il suo nuovo film da regista, The Great Fellove, il documentario sul musicista cubano Francisco Fellove, in programma al film festival di San Sebastian a fine settembre. Dillon torna indietro con la mente al lavoro con Lars Von Trier, rivela ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Matt Dillon: “Da attore interpreti la visione del regista” - Noovyis : (Matt Dillon: “Da attore interpreti la visione del regista') Playhitmusic - - aquagiugi : comunque ieri c’era matt dillon in piazza garibaldi ???????????? - MandarinaCinese : @graziaflo @GiudiceRosy @CarAlt62 @Cris58Hy una giornalista che conosce una mia amica è andata in Sardegna per inte… - Riparte_Italia : L'attore ospite come presidente onorario della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Fort… -