Marco Vannini, in casa Ciontoli due uomini sconosciuti mentre lui agonizzava: l’indiscrezione (Di martedì 28 luglio 2020) Omicidio Marco Vannini, le ultime notizie sul caso di cronaca nera che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana ci riportano dentro la villetta di Antonio Ciontoli. In quella terribile notte a cavallo fra il 17 e 18 maggio 2015 c’erano altre due persone nella abitazione? Altre rispetto a Marco, Antonio Ciontoli, sua moglie Mary Pezzillo, i figli Martina e Federico e Viola Giorgini, s’intende. Altre due persone in casa Ciontoli mentre Marco Vannini agonizzava Lo ipotizzerebbe l’esito della consulenza fonica realizzata dai periti incaricati dalla famiglia Vannini. Diverse testate giornalistiche stanno riportando la notizia: secondo quanto pubblicato dal Corriere ... Leggi su urbanpost

Rada00563645 : RT @paolorm2012: Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell'omicidio - paolorm2012 : Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell'omicidio - Notiziedi_it : Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell’omicidio - infoitinterno : Marina e Valerio Vannini a Civitavecchia: racconti ed emozioni ricordando Marco - infoitinterno : Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell'omicidio -