Manchester United, pronto l’assalto a Sancho: sul piatto 100 milioni di euro (Di martedì 28 luglio 2020) Manchester United, pronto l’assalto a Sancho: sul piatto 100 milioni di euro. Al momento ancora non è arrivata una risposta ufficiale Il Manchester United non molla la presa per Jadon Sancho. L’attaccante del Borussia Dortmund, come riportato dalla Bild, piace ai Red Devils e a quanto pare c’è stata già un’offerta di 100 milioni. Al momento non sono arrivate risposte ufficiali da parte del club giallonero, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. Il calciatore inglese è cresciuto a Manchester, sponda City, e potrebbe tornare molto volentieri in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

