L’Inter ritrova Lautaro e il secondo posto: Napoli battuto 2-0 (Di martedì 28 luglio 2020) L'Inter conquista la seconda vittoria consecutiva e torna al secondo posto. I nerazzurri dopo aver battuto il Genoa sconfiggono 2-0 il Napoli grazie alle reti di D'Ambrosio e Lautaro Martinez.Primo tempocaption id="attachment 998661" align="alignnone" width="300" Inter (Getty Images)/captionPrima parte di gara frizzante a San Siro. L'Inter e il Napoli danno ritmo nonostante un caldo piuttosto afoso e le occasioni non mancano. Alla prima vera chances i padroni non sbagliano e si portano in vantaggio con il gol di D'Ambrosio su assist di Biraghi. Il terzino sinistro appoggia all'indietro in area per l'ex Torino che non sbaglia. Al 20esimi Zielinski risponde: tiro del polacco con deviazione di Insigne e palla a lato di un niente. Quindici minuti dopo sempre l'ex Napoli ci ... Leggi su itasportpress

