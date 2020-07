Juve, Van Basten punge De Ligt: 'Non è migliorato...' (Di martedì 28 luglio 2020) Il voto Gazzetta della sua stagione non mente : "7,5: impara in fretta le arti del difensore italiano e con l'anno nuovo è spettacolare. Come dicono gli americani, il cielo è il limite". Eppure c'è ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : E Van Basten punge De Ligt: 'Serie A più scarsa, Juve scelta sbagliata, non è migliorato': E Van Basten punge De Li… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: E #VanBasten punge #DeLigt: '#SerieA più scarsa, #Juve scelta sbagliata, non è migliorato' - Gazzetta_it : E #VanBasten punge #DeLigt: '#SerieA più scarsa, #Juve scelta sbagliata, non è migliorato' - zazoomblog : Van Basten boccia De Light: “Alla Juve non è migliorato” - #Basten #boccia #Light: #“Alla - periodicodaily : Van Basten boccia De Light: 'Alla Juve non è migliorato' - #vanbasten -