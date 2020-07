Inchiesta Last Banner, una condanna e 12 rinvii a giudizio per gli ultrà della Juve (Di martedì 28 luglio 2020) L’udienza preliminare dell’Inchiesta Last Banner contro gli ultrà della Juventus si è conclusa oggi a Torino con una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. I tifosi organizzati erano accusati a vario titolo di estorsione ai danni del club bianconero e di violenza privata contro altri tifosi. Il gip ha inflitto una pena di due mesi e venti giorni più 2000 euro di provvisionale alla Juventus. Il club, che si era costituito parte civile, ha fatto sapere di voler destinare l’eventuale indennizzo complessivo in beneficenza all’istituto oncologico di Candiolo. Il processo per i rinviati a giudizio inizierà il 30 ... Leggi su ilnapolista

