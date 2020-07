Inchiesta Last Banner, ultras Juventus: una condanna e dodici rinvii a giudizio (Di martedì 28 luglio 2020) Si è chiusa l’udienza preliminare a Torino per l’Inchiesta Last Banner sugli ultrà della Juventus accusati di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi. Ecco i provvedimenti: una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. La pena inflitta è due mesi e venti giorni più duemila euro di provvisionale alla Juventus, il club ha fatto sapere di voler destinare l’indennizzo in beneficenza. Per i rinviati a giudizio il processo prenderà il via il 30 settembre. Sono state pronunciate due assoluzioni e un proscioglimento per “fatto di lieve ... Leggi su calcioweb.eu

