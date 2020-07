In Campania altri 29 positivi. De Luca: “Dobbiamo essere estremamente rigorosi” (Di martedì 28 luglio 2020) I numeri dell’epidemia in Campania continuano a crescere. Oggi sono 29 i nuovi positivi, su 1.546 tamponi. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha parlato su Facebook della situazione sul territorio. “Dobbiamo tenere alta la guardia. Ad oggi non abbiamo nessuna situazione drammatica, ma se ci rilassiamo possiamo trovarci in una condizione insostenibile. Dunque dobbiamo essere estremamente rigorosi. Dobbiamo governare questa fase di transizione fino a marzo-aprile, quando arriverà il vaccino, dobbiamo convivere con gli episodi di contagio. Se usiamo la mascherina sempre e il lavaggio delle mani, tutto sommato siamo tranquilli. Se però cominciamo con le cattive abitudini, come i locali che organizzano iniziative notturne, spettacoli notturni, assembramenti con ... Leggi su ilnapolista

fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - napolista : In Campania altri 29 positivi. De Luca: “Dobbiamo essere estremamente rigorosi” “Ad oggi non abbiamo nessuna situaz… - ottopagine : Covid: in Campania sempre peggio. Oggi altri 29 nuovi positivi -