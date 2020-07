Il Napoli va a Milano senza Manolas e Mertens, Gattuso ha chiesto sacrificio ai suoi (Di martedì 28 luglio 2020) Non è una sfida che ha oramai grosso senso dal punto di vista della classifica, ma è comunque importante per le due formazioni, come riporta oggi Tuttosport “senza alcun apparente obiettivo, la vittoria servirebbe ai padroni di casa per consolidare la piazza d’onore oltre a vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia e al Napoli per caricarsi in vista della super sfida di Champions. Battere l’Inter poi, permetterebbe a Gattuso di interrompere la personale striscia negativa contro i nerazzurri: l’Inter è la squadra contro cui il tecnico del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A, senza però mai vincere”. Il Napoli non arriva nel momento migliore alla sfida, qualche infortunio e soprattutto la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Napoli va a Milano senza Manolas e Mertens, Gattuso ha chiesto sacrificio ai suoi Per Tuttosport battere l’Inter… - Antonio00678223 : RT @gianlucarossitv: Milano, 28.7.2020 Per presentare #Inter-Napoli di questa sera, l'house organ televisivo #Suning PPTV ha sparato #Mess… - TrafficoA : San Giovanni-Napoli - Traffico Rallentato A3 Napoli-Salerno Traffico Rallentato tra San Giovanni e Bivio A3/A1 Milano-Napoli pe... - BBilanShit : RT @Arkos71: Svelato il mistero della preview Inter Napoli ...abbiamo chiesto all'ombra che si staglia sullo sfondo del Duomo di Milano di… - Arkos71 : Svelato il mistero della preview Inter Napoli ...abbiamo chiesto all'ombra che si staglia sullo sfondo del Duomo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milano L'OMAGGIO AI MILANO DI NAPOLI TUTTOBICIWEB.it Furti d’auto: in Campania Panda e 500 le più rubate ECCO LA CLASSIFICA

Scendono i furti d’auto ma diminuiscono anche i ritrovamenti: solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. La Campania, con Napoli in testa, continua a detenere il primat ...

Numeri & curiosità di Inter – Napoli

Sarà Inter – Napoli, in programma stasera alle ore 21:45 allo stadio Meazza, il big match della 37^ giornata di campionato. La squadra nerazzurra, fondata il 9 marzo 1908 da 44 soci dissidenti del pre ...

Scendono i furti d’auto ma diminuiscono anche i ritrovamenti: solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. La Campania, con Napoli in testa, continua a detenere il primat ...Sarà Inter – Napoli, in programma stasera alle ore 21:45 allo stadio Meazza, il big match della 37^ giornata di campionato. La squadra nerazzurra, fondata il 9 marzo 1908 da 44 soci dissidenti del pre ...