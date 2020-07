I consigli dell’intelligenza artificiale sulle relazioni sentimentali (Di martedì 28 luglio 2020) (foto: Edward Berthelot/Getty Images)Quante volte hai usato una app di incontri e hai speso il tuo tempo a leggere la bio di qualcuno, nella speranza di trovare la persona giusta per te? Tutto tempo perso: carattere, personalità, età e vissuti, infatti, sono tutte caratteristiche che, a detta di un team di ricercatori della Western University (Canada), non sarebbero poi così importanti. Quel che conta davvero, invece, è la relazione che si decide di costruire. Nel loro studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, i ricercatori hanno infatti dimostrato che c’è qualcosa di molto più importante della nostra personalità o di quella del partner quando si tratta di coltivare relazioni felici e soddisfacenti. Per capirlo, i ricercatori hanno passato in rassegna 43 studi, coinvolgendo un totale di oltre 11mila ... Leggi su wired

