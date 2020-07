Fred De Palma e Ana Mena, gelo a Battiti Live: il rapper abbandonato sul palco (Di martedì 28 luglio 2020) Scoppia lo scandalo a Battiti Live: Ana Mena non si presenta sul palco per cantare al fianco di Fred De Palma. Cosa succede tra i due cantanti? Leggi su comingsoon

WARNERMUSICIT : Un volo diretto ?? Brasile-Italia per il singolo più caldo dell’estate ?????? Fuori adesso il video di “PALOMA” di Fre… - SkyTG24 : Fred de Palma, fuori il video di 'Paloma' con Anitta - Radio105 : Avete visto il video di Paloma??? #FredDePalma #Paloma #Anitta #23luglio #Radio105 - esseimo : RT @scarlett__roses: Da amante dei drama dico che bisogna approfondire sul perché Ana Mena non sia uscita a cantare con Fred De Palma #Batt… - givenchy_prada : RT @Phranca11: Fred de palma:'forse il regaetton in Italia non esisteva prima di me' Elettra Lamborghini che lo aspetta dietro le quinte :… -