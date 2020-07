Formula 1, ds Ferrari: “Dobbiamo concentrarci sul raccogliere dati per migliorare” (Di martedì 28 luglio 2020) “Nel tornare a Silverstone c’è sempre un’emozione speciale, anche se in questa stagione non vedremo gli appassionati britannici sulle tribune. Sono comunque sicuro che ci faranno percepire la loro presenza“. Queste le parole di Laurent Mekies, Direttore Sportivo della Scuderia Ferrari, alla presentazione del Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Ci aspetta il primo tracciato con medie velocistiche molto elevate, sul quale saremo impegnati per due settimane di fila” prosegue Mekies, “sarà dunque fondamentale utilizzare queste gare per comprendere ancora meglio la nostra vettura. Sappiamo che sotto il profilo della competitività per noi non sarà facile, ma quello su cui ci dobbiamo concentrare è l’acquisizione di quanti più ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : John #Elkann: “Che gioia la mia Juve e che dolore la #Ferrari. Ai tifosi chiedo pazienza” - SkySportF1 : John Elkann: 'Ferrari? Ai tifosi chiedo pazienza. Juve straordinaria' #F1 #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : La Ferrari riorganizza la scuderia: Cardile a capo della divisione Perfomance #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #Formula1, le parole del DS della #Ferrari Laurent #Mekies alla presentazione del #BritishGP - dmencio : RT @AlbertFabrega: Link to/a La Gazzeta -