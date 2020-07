Fantacalcio, i consigli della 37ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione (Di martedì 28 luglio 2020) Oggi con la partita tra Parma e Atalanta delle ore 19.30 avrà inizio la 37esima giornata di Serie A. Tanti ancora i verdetti che il campionato deve emettere, oltre alla Juventus, che ha già festeggiato nel turno precedente il tricolore. A partire dalla lotta per il secondo posto tra Inter, Atalanta e Lazio, passando per lo scontro per la quinta posizione tra Roma e Milan, arrivando infine alla sfida salvezza tra Genoa e Lecce. A questo riguardo, come consuetudine, arrivano i nostri consigli ai... Leggi su 90min

zazoomblog : Fantacalcio i consigli della 37ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione - #Fantacalcio… - sportli26181512 : Fantacalcio, i 'campo o panca' della 37^ giornata di Serie A: Gli ultimi turni di campionato, tra verdetti già deci… - Fantacalcio : Consigli #Fantacalcio Mantra, chi non schierare per la 37a giornata - Fantacalcio : Consigli #Fantacalcio Mantra, chi schierare per la 37a giornata -