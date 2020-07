Emmy Awards 2020, ecco le nomination (Di martedì 28 luglio 2020) Sono Netflix e la Hbo i protagonisti delle nomination agli Emmy Awards 2020, che sono stati annunciati (per via rigorosamente telematica) quest'oggi, 28 luglio 2020. La cerimonia di premiazione, prevista per il 20 settembre prossimo, sarà condotta ancora una volta da Jimmy Kimmel per la Abc: sulla modalità di messa in onda, però, l'Academy non si è ancora espressa.Nel frattempo, spulciamo le serie tv, gli attori e le attrici che si contenderanno l'ambita statuetta: come detto, a farla da padroni sono stati Netflix e la Hbo. La piattaforma di streaming on demand, per la prima volta nella sua storia, detiene il numero di maggiori nomination, ben 160, grazie a serie tv come Ozark (18), Hollywood (12) e The Crown (13).La Hbo, invece, si deve "accontentare" del ... Leggi su blogo

